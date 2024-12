Oasport.it - Mattia Casse ottimista: “Settimana buona nonostante gli errori, questo non era un superG adatto a me”

si conferma competitivo ma commette nuovamente un grave errore (come ieri in discesa) e deve accontentarsi di un undicesimo posto neldi Bormio, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. Il piemontese, che sta disputando la miglior stagione della carriera a 34 anni, ha perso la possibilità di giocarsi il podio perdendo quasi otto decimi nell’ultimo settore della Stelvio.“Se considero che nelle ultime due stagioni non ho finito la gara, il risultato di oggi non è male. Le sensazioni oggi non erano buonissime, so chenon è una me, ma ho attaccato comunque ed ho fatto un errore nell’ultima parte. La storia dice che non sono mai andato particolarmente bene su questa pista ma abbiamo lavorato tanto“, dichiara lo sciatore azzurro ai microfoni della FISI.