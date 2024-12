Liberoquotidiano.it - Manovra: Fratoianni, 'tagli a scuola e sanità, svelata vera natura governo'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Si svela lasociale del: si presentarono come destra sociale a favore dei deboli e invece la loro è unadelle lobby, a partire da quella militare, o che trova i miliardi per il Ponte sullo Stretto ma non dà risposte ai milioni di persone che non possono curarsi, a chi lavora ma percepisce salari che non permettono una vita dignitosa". Lo afferma Nicoladi Avs in un'intervista a Repubblica."Serviva un investimento per rafforzare la sfera dei diritti e della protezione sociale e invece - prosegue il leader di SI - nellasono arrivati solo, idem per lapubblica mentre continuano le regalie a quella privata. E poi, non un euro per rispondere alla precarietà, ad esempio sulla ricerca. Noi come opposizioni la piccola somma a disposizione l'abbiamo messa per stabilizzare i ricercatori del Cnr, dando il segnale che la lotta paga.