Cityrumors.it - Manovra 2025: ecco tutti i bonus e le detrazioni fiscali per le famiglie e le aziende italiane

Leggi su Cityrumors.it

Dopo l’ultimo via libera del Senato è arrivata finalmente la nuova legge di Bilancio per il nuovo anno che prevede importanti aiuti e agevolazioniLaè diventata legge dopo che il Senato ha dato il via libera definitivo giusto in tempo, prima della fine dell’anno in corso. Il testo contiene per l’anno prossimo diverse novità che riguardano le tasse, le pensioni, numerosiper le, per l’edilizia e per l’edilizia. Quella varata oggi è la terzadi Bilancio del governo Meloni, uscita dopo un faticoso, e molte volte anche aspro, dibattito nei due rami del Parlamento.e leper lee le– Cityrunmors.itIl Senato ha dato il via libera definitivo alla legge di bilancio, con 108 voti favorevoli, 63 contrari e 1 astensione, dopo il voto di fiducia richiesto dal governo anche per rispettare le scadenze e riuscire ad approvare lain tempo.