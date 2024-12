Inter-news.it - Lukaku sbaglia il rigore. Raspadori salva il Napoli: Venezia sconfitto 1-0

Leggi su Inter-news.it

Dopo un primo tempo complicato, ildi Antonio Conte si aggrappa a Giacomoe vince in casa contro il. 1-0 secco per i padroni di casa. RISCHIO – Si è chiuso con una vittoria delper 1-0 la sfida dello stadio Diego Armando Maradona tra gli azzurri di Antonio Conte e il. Dopo un lungo tira e molla solo nel finale ilriesce a sbloccarla grazie alla zampata di Giacomo. Partono subito forte i padroni di casa con il solito Kvaratskhelia che impegna per la prima volta Filip Stankovic. Al 19? ci prova anche ilcon John Yeboah che impegna Alex Meret con un tiro insidioso rasoterra. Al 37? arriva la prima vera occasione della partita. L’arbitro concede unalche viene battuto dal solito Romeluche non riesce a spiazzare Stankovic bravo a indovinare la traiettoria.