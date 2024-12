Quotidiano.net - Lotta di classe del XXI secolo. Il caso Gkn “oltre il sistema“

Era cominciata come una dolorosa ma non inconsueta vertenza sindacale –400 brutali licenziamenti – ma è proseguita e tuttora persiste con i caratteri di una mobilitazione collettiva, che è riuscita – anche – a creare un immaginario diche mancava in Italia da molti anni. La vicenda della (ex) Gkn non è più un semplicesindacale, ma qualcosa che potremmo definire “popolare dinel XXI“. Iniziata con tratti novecenteschi – comparto auto, alta sindacalizzazione – lasi è subito aperta all’esterno, suscitando un’inedita partecipazione, anche giovanile. È unache ha prodotto cultura (opere teatrali, canzoni, un Festival di letteratura working class) e oggi il Collettivo di fabbrica (ex) Gkn ha attorno a sé un movimento che si estende in tutta Italia (e anche) e che ha permesso l’elaborazione di un piano di reindustrializzazione (pannelli fotovoltaici e cargo bike) grazie all’impegno di tecnici, studiosi, ricercatori solidali.