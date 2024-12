Lodolo D’Oria | Docenti ad alto rischio burnout ma non lo sanno Diagnosi psichiatriche salite all’80%

Leggi su Orizzontescuola.it

I dirigenti scolastici sono stressati perché hanno 40 mila incombenze. Lenelle inidoneità all'insegnamento sono in forte aumento: dal 1992 al 2023 sono passate dal 31% all'80%. A dirlo in un'intervista al Corriere della Sera è VittorioD'Oria, medico specialista che da 33 anni si occupa di malattie professionali degli insegnanti.L'articolo: “ad, ma non lo” .