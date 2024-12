Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2024 in DIRETTA: sarà dominio austriaco? Insam ci prova

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti alladella prima tappa delladei Quattro/2025 in programma a, in Germania. Ha inizio dunque quest’oggi la 73esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Come sempre nelle ultime edizioni si la prima seriedisputata con la formula del KO System (scontri diretti), con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti. La seconda serie si disputerà come sempre con i salti degli atleti dal 30mo al miglior classificato della prima serie.Se ci si basasse esclusivamente sui risultati ottenuti nella prima parte della stagione invernale, il nome da segnare come favorito numero uno sarebbe indiscutibilmente quello di Pius Paschke, detentore del pettorale giallo e vincitore di ben 4 delle prime 8 competizioni.