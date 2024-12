Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Bormio 2024 in DIRETTA: Franzoni e Casse cercano il colpaccio, Paris per il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.30 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale deldi, evento della Coppa del Mondo di sci/2025. Secondo appuntamento sulla mitica ‘Stelvio’ dopo la discesa: nella giornata di ieri ha vinto a sorpresa Alexis Monney davanti al connazionale Franjo Von Allmen.La Svizzera è la nazionale favorita anche nelodierno. La spedizione elvetica sarà guidata dal fuoriclasse Marco Odermatt, leader della classifica generale e quella di specialità. Odermatt è reduce dal quinto posto in discesa al termine di una gara complicata con diversi errori. Proveranno a salire sul podio anche i due canadesi James Crawford e Cameron Alexander, terzo in discesa.