Quotidiano.net - Lite nel cortile, spunta una pistola . Ucciso con due colpi

Duedicalibro 22 sparati a bruciapelo in pieno volto al culmine di una. Così è statoieri pomeriggio un uomo di 42 anni, italiano: l’omicidio nel piazzale di un’azienda della periferia di Pontirolo Nuovo, nella Bassa bergamasca, che si occupa di rivendita e noleggio di auto. L’uomo ammazzato abitava a Boltiere, paese confinante con Pontirolo. Erano da poco passate le 14,30 quando in via Bergamo sono stati sentiti deidi. Poco dopo il quarantaduenne è stato visto barcollare vicino a una pensilina degli autobus, dove è stramazzato a terra con il viso insanguinato. Un familiare, che si trovava in zona, è intervenuto per praticargli il massaggio cardiaco, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. I carabinieri stanno cercando di risalire all’autore del delitto: tutto sarebbe cominciato con unanel vicino capannone della ditta di autonoleggi.