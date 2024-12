Quotidiano.net - Le mire di Putin. Bastone e carota. Nessuna apertura

Leggi su Quotidiano.net

Graglia Le voci sulla disponibilità dia trattative di pace ospitate dalla Slovacchia di Fico sembrava un inatteso regalo di Natale. Eppure, se si legge la trascrizione originale della conferenza stampa del 26 dicembre, al termine di un incontro con i presidenti dei Paesi aderenti alla comunità economica eurasiatica, l’entusiasmo viene rapidamente ridimensionato e si assiste al costante gioco della diplomazia russa, dalla guerra fredda in poi: un po’ di, un po’ di, magistralmente dosati da. Davanti a compiacenti giornalisti di casa, il presidente russo non ha fatto per nulla affermazioni dia un processo di pace. Anzi. Ha ribadito che il fine principale del governo russo è raggiungere gli obiettivi della "operazione speciale" (perché, testuale, "Dio è con noi").