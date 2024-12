Lidentita.it - Le emozioni invernali degli Appennini

Leggi su Lidentita.it

Il tradizionale report stilato da Federalberghi in relazione alle vacanze di fine anno parla di 4 milioni e 400 mila italiani in viaggio, per un giro d’affari di oltre 2 miliardi di euro. Di rilievo, tuttavia, è il dato afferente la scelta delle destinazioni che confermerebbe una tendenza, in linea con gli anni immediatamente successivi . LeL'Identità.