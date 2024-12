Modenatoday.it - Le Donne democratiche chiedono al Prefetto di mettere fine alle preghiere pro-vita al Policlinico

Leggi su Modenatoday.it

"Eravamo in tante e tanti, appartenenti come noi alla Rete Pro-Choice, insieme ad associazioni, cittadine e cittadini, attiviste e attivisti, ieri, davanti al, per difendere un principio fondamentale, quello dell’autodeterminazione delledavanti alla scelta di praticare o meno.