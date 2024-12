Firenzetoday.it - Lavori per la Vacs, arriva il rimborso per le aziende

Le attività commerciali con tavolini e dehors in piazza San Marco saranno rimborsate, da febbraio, del 75 per cento del canone per l'occupazione del suolo pubblico durante i circa nove mesi dei cantieri per la tramvia. È la misura.