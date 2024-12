Avellinotoday.it - L'Avellino piazza gli esuberi, un difensore raggiunge Tesser. Le ultime sul mercato biancoverde

Leggi su Avellinotoday.it

Un 2024 da 70 punti in 39 partite di campionato, termina così l’anno solare dell’che chiude alle spalle del Benevento e sogna la rimonta in classifica. La squadra di Raffaele Biancolino tornerà in campo domani per riprendere la preparazione in vista del match contro il Giugliano, in.