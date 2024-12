Inter-news.it - Lautaro Martinez col Cagliari brilla nel lavoro oscuro

-Inter perè stata una gara con molte sfaccettature. L’argentino oltre al gol si è impegnato nel.NON SOLO IL GOL –colnon ha vissuto una gara facile. Gli 1,87 xG che ha messo insieme da solo infatti sarebbero stati un macigno se non avesse segnato, o peggio se l’Inter non avesse vinto. Il gol però è arrivato a rasserenare tutto. La gara dell’argentino però non va limitata a quel tocco davanti alla porta su assist di Barella. CONTRIBUTO COMPLETO – Il contributo del capitano dell’Inter al gioco della squadra infatti è sempre andato oltre i gol. Poi ha anche sempre segnato, ma è tutto il resto a rendereun giocatore fondamentale. E colil Toro non ha fatto mancare impegno e concentrazione. Nemmeno quando i gol sbagliati potevano annebbiarlo.