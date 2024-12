Lanazione.it - Lascia il cane incustodito, l’animale aggredisce una persona. Denunciato la proprietaria

Volterra (Pisa), 29 dicembre 2024 – Due denunce per altrettanti casi di animali incustoditi. Arrivano dal nucleo forestale dei carabinieri di Volterra e riguardano episodi che hanno, seppur per motivi diversi, causato danni a terzi. A seguito di una querela, i militari hanno deferito la titolare di un’azienda per introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. I fatti risalgono al 5 dicembre scorso, quando 22 capi bovini, a causa della mancata custodia da parte della, sono entrati in un appezzamento di terreno coltivato a oliveto in località Placcavera, nel comune di Volterra. L'irruzione degli animali ha provocato danni alla coltura, con conseguente denuncia per la titolare. Il secondo episodio riguarda invece un’aggressione da parte di un. Anche in questo caso, a seguito di una querela, i carabinieri di Volterra hanno deferito ladell'animale per omessa custodia.