Monzatoday.it - "La vostra festa per noi è una tortura": il video dell'Enpa contro i botti di Capodanno

Leggi su Monzatoday.it

I proprietari di cani e gatti (ma non solo) lo sanno: quella di San Silvestro per i loro amici a quattro zampe non è una serata di, ma di terrore. E c’è anche chi, purtroppo, per queiperde la vita.Così, puntualmente, l’di Monza e Brianza in occasione delha.