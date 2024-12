Udinetoday.it - La UEB Cividale combatte con grinta e torna da Torino con due punti fondamentali

Leggi su Udinetoday.it

Un Eugenio Rota strepitoso nell'ultimo quarto (14e 30 di valutazione totale) regala alla UEB Gestecola vittoria che stoppa la striscia negativa di 4 sconfitte consecutive.Con Marangon in panchina ma ancora non utilizzabile per via della storta alla caviglia e Mastellari.