La proposta indecente di Zelensky per entrare nella NATO | Fico rifiuta a va a Mosca a parlare di cooperazione energetica

Dopo l’incontro avvenuto recentemente a Bruxellessono ormai ai ferri corti. Il presidente ucraino sta giocando le sue ultime carte, puntando su ricatti energetici e proposte in denaro Il rifiuto del premier slovacco e la sua visita aanticipano gli scenari che potremmo presto vedere nel nuovo anno.Nienteper KievNon è la prima volta che Robertlo dichiara: finché sarà premier, farà di tutto per evitare che Kiev venga invitata a diventare membro dell’Alleanza Atlantica. Lo ha specificato anche stavolta, prima del Consiglio europeo del 18 dicembre, nel quale i leader dei Paesi UE hanno discusso del conflitto russo-ucraino e di Medio Oriente, immigrazione e politica estera. Rivolgendosi al Comitato parlamentare slovacco per gli affari europei, ha aggiunto che l’Ucraina perderà un terzo dei suoi territori e che vi saranno presenti delle forze militari straniere.