La doppietta di Thuram non basta | Juventus-Fiorentina finisce 2-2

Nonladi Kephrenad assicurare il successo allanella sentita sfida interna con la, valida per la 18esima giornata della Serie A. Straordinaria prestazione del centrocampista francese che segna il gol del vantaggio al 20' dopo un'azione personale. Lanon molla e raggiunge il pari al 38' con Moise Kean, ex di turno, che incorna su cross di Adli. Nella ripresasi inserisce su assist di Koopmeiners e trova il raddoppio. All'87' il pari viola con Sottil.e Juve restano a 32 punti. Il match era stato sospeso per 2 minuti per via di un brutto episodio proprio all'inizio della partita in corso allo Stadium di Torino. L'arbitro Mariani al 6' del primo tempo ha sospeso il goco per via di alcuni cori discriminatori provenienti dal settore occupato dai tifosi viola verso Dusan Vlahovic.