Calcionews24.com - Juventus Fiorentina LIVE 1-0: l’ha sbloccato Thuram!

Leggi su Calcionews24.com

All’Allianz Stadium la sfida valida per la 18ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca diA Torino alle ore 18:00 andrà in scena all’Allianz Stadium la sfida, valevole per il 18esimo turno di Serie A Eni2024/2025. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTASU