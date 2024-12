Lapresse.it - Juventus-Fiorentina 2-2, Kean e Sottil rispondono a doppio Thuram

Non basta la doppietta di Kephrenad assicurare il successo alla, che ha pareggiato 2-2 in casa nella sentita sfida interna con la, valida per la 18esima giornata della Serie A. Straordinaria prestazione del centrocampista francese bianconero che segna il gol del vantaggio al 20’ dopo un’azione personale. Lanon molla e raggiunge il pari al 38’ con Moise, ex di turno, che incorna su cross di Adli. Nella ripresasi inserisce su assist di Koopmeiners e trova il radper la. All’87’ il pari viola cone Juve restano a 32 punti in classifica.