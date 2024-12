Sbircialanotizia.it - Juventus-Fiorentina 2-2, ai bianconeri non basta la doppietta di Thuram

Sottil all'87' pareggia per i viola Lanon guarisce dalla 'pareggite'. Contro lapassano due volte in vantaggio con due reti dial 20' e al 48' ma sono raggiunti prima dall'ex Kean al 38' e poi definitivamente da Sottil all'87' e all'Allianz Stadium, (dove la Vecchia Signore in campionato .