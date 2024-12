Ilgiorno.it - Jery Calà, il concert show ‘Una vita da libidine’ fa tappa a Pogliano Milanese: canzoni, monologhi e divertimento

Milano, 29 dicembre 2024 – Pronti per una serata tutta da ballare? Il 5 gennaio 2025, Jerrysarà al ‘Fell in Love’ di, in provincia di Milano con il suo"Unada libidine" prodotto dalla The Best Organization Srl. L'attore e regista veronese si esibirà in unsugli anni '60-'70-'80, che sta registrando in giro per l`Italia sold out e prodotto in esclusiva dalla The Best Organization Srl. Attraversoe coinvolgimento del pubblico, ripercorrendo i momenti salienti della suae della sua carriera, Jerry accompagnato dalla JERRYSUPERBAND racconterà alla sua maniera questi suoi oltre 50 anni di carriera. Ladi Jerry, sia come attore di cabaret e musicista/cantante prima che come protagonista al cinema poi è sempre stata accompagnata da bellissimeche hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando dagli albori con il gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, andando poi ai suoi film, che, addirittura, hanno rilanciato vecchi successi degli anni `60 e `70 e degli anni `80.