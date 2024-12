Unlimitednews.it - Intesa Sanpaolo contribuisce alla nascita del Polo educativo per Napoli nord

(ITALPRESS) –ha contribuitodell’ecosistemadi Casoria () per i giovani dell’area di, realizzato dall’Istituto Mater Dei dell’Ordine delle Figlie della Carità di San Vincenzo dè Paoli dicon la Regione Campania. La Banca, si legge in una nota, ha sostenuto gli interventi infrastrutturali di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria dell’immobile che ospita le nuove aule didattiche, laboratori, centri di orientamento al lavoro e sportelli di assistenza per garantire ai giovani un luogo piacevole dove stare. L’iniziativa, sottolinea la nota, si inserisce nell’impegno diper il sociale che destina al sociale 1,5 miliardi di euro entro il 2027 e che è parte del Piano di Impresa 2021-2025.Un’èquipe di professionisti (educatori, psicologi, orientatori, personale amministrativo) sviluppa una comunità educativa che promuove progetti di vita lontani dcriminalità destinati ai giovani, con percorsi di istruzione e formazione professionale, attività extra scolastiche, di supportogenitorialità attraverso il coinvolgimento delle famiglie, orientamento al lavoro.