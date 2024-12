Liberoquotidiano.it - Infrastrutture: Furlan-Basso, 'subito risorse per concludere la tratta Milano-Genova'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Ancora una volta i temi della crescita e delleliguri restano fuori dall'agenda del Governo Meloni. Nonostante i proclami del Ministro Salvini e gli annunci altisonanti di treni velocigià nel 2026, è lo stesso General contractor del Terzo Valico dei Giovi ad annunciare un possibile stop ai lavori per la mancata proroga del decreto Asset del 2023". Lo affermano i senatori liguri del Partito Democratico Annamariae Lorenzo."Laferroviariaè strategica per la nostra Regione e per la logistica dell'intero Nord-Ovest del Parse e per essere pienamente operativa deve vedere prima di tutto la conclusione dei cantieri del terzo valico ma anche la realizzazione del quadruplicamento tra Tortona e Voghera. Abbiamo chiesto al Governo ed il Ministro Salvini che inseriscanolepromesse nel primo provvedimento utile e che vengano a riferire in commissione al Senato sulla finanziamento dell'intero trattoper consentire finalmente un collegamento ferroviario ad alta capacità ed alta velocità tra i due capoluoghi".