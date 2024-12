Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla via Emilia: lunghe code, traffico in tilt

Castel San Pietro (Bologna), 29 dicembre 2024 –in, oggi pomeriggio dalle 15.40 circaviaLevante, in direzione Imola. Tutto a causa di unche ha coinvolto ben tre automobili, di cui due sono uscite di strada finendo nei fossi ai lati della carreggiata (una si è quasi cappottata). La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, non si registrano feriti particolarmente gravi, ma la circolazione è stata interrotta per alcune ore, per permettere di liberare la strada. Tanti i guidatori, dunque, che sono rimasti incolonnati o hanno deviato dal percorso.