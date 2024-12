Napolitoday.it - Incidente sulla linea Eav di Castellammare di Stabia

Leggi su Napolitoday.it

Poco dopo le 15, all'altezza della fermata di via Cosenza, adi, un'auto ha travolto la sbarra del passaggio a livello che si stava abbassando per l'arrivo di un treno della Circumvesuviana proveniente da Sorrento. Il conducente, in base ai primi accertamenti, forse.