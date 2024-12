Vicenzatoday.it - Incendio in un'abitazione, giovane intossicato

Leggi su Vicenzatoday.it

Alle 20:20 di sabato 28 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Radi a Chiampo per l'divampato in un'affiancata: un. Il 25enne sorpreso dalle fiamme è stato salvato dai vicini di casa che l’hanno aiutato a uscire da una finestra.I vigili.