In piazza Sant’Alessandro | Isola felice e riservata tra i vicoli del centro

Da un lato una chiesa barocca, la cui facciata è ora ricoperta da un’impalcatura. Dall’altro un palazzo del ‘700, costruito per il marchese Trivulzio. In mezzo uno spiazzo lastricato e punteggiato dai tavolini dei bar, dove alcuni ragazzi bevono un caffè, altri mangiano una schiacciata seduti sulle panchine. Nascosta tra idietro via Torino,è un piccolo angolo tranquillo in pieno: "È un’– commenta Marco Trombetta, che lavora in uno storico negozio di ferramenta ricavato su un lato della chiesa –. Ci vengono soprattutto i turisti che si spostano curiosando intorno al Duomo". Oltre a loro, gli studenti che frequentano la succursale della Statale nel palazzo ex sede delle Scuole Arcimboldi dove studiò il Parini. "Molti ragazzi si siedono ai tavolini – racconta Daniele Brancato, residente in zona –.