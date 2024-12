Arezzonotizie.it - Il villaggio tirolese confermato altri due anni. L'ipotesi 2025: casette in piazza Grande per 58 giorni

Leggi su Arezzonotizie.it

Un pezzo della Città del Natale saluta. Alle 18 di oggi, domenica 29 dicembre, è suonato il gong per ilin. La domenica degli ultimi affari per gli espositori altoatesini si è chiusa con un altro bagno di folla. Non scontato peraltro, visto che la manifestazione.