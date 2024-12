Quotidiano.net - Il tribunale di Gerusalemme rinvia le udienze di Netanyahu per intervento alla prostata

Ildistrettuale diha accolto la richiesta del premier israeliano Benjamindi annullare le treprogrammate per questa settimana nel processo a suo carico per corruzione. Il premier dovrà sottoporsi oggi ad une rimarrà in ospedale per diversi giorni. Lo scrive il Times of Israel. "Ledovrebbero riprendere la prossima settimana, lunedì 6 gennaio" - afferma la corte secondo il Times - e augura a"refuah sheleima", una pronta guarigione. L'avvocato del primo ministro aveva presentato una richiesta di cancellazione delledi questa settimana, sottolineando che il primo ministro verrà operato in anestesia totale e rimarrà in ospedale per diversi giorni.ha iniziato a testimoniare il 10 dicembre e da allora si è presentato insei volte per rispondere delle accuse contro di lui di corruzione, frode e abuso di fiducia.