Bresciatoday.it - Il tetto va a fuoco: tre squadre di pompieri al lavoro per tutta la notte

Leggi su Bresciatoday.it

Nella serata di ieri, sabato 28 dicembre, è scoppiato un incendio in una casa di montagna situata in località Brata a Saviore dell'Adamello: le fiamme sono divampate sule in pochi minuti avrebbero divorato parecchi metri quadri della copertura, danneggiando anche i locali sottostanti.A.