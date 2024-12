Ilgiorno.it - Il ruolo chiave dell’ambulatorio veterinario sociale

Fortunati È stato da poco inaugurato il primo ambulatorionato a Roma, in viale Regina Margherita, dalla collaborazione tra LAV e Comunità di Sant’Egidio, per offrire assistenza gratuita agli animali domestici di persone in difficoltà economiche. Il servizio coprirà visite, interventi e cure veterinarie. All’inaugurazioneil presidente della Lav, Gianluca Felicetti, e Massimiliano Umani della Comunità di Sant’Egidio, con parlamentari, consiglieri, assessori comunali e Maria Teresa Bellucci, viceministro delle Politiche Sociali. La struttura nel primo anno di attività si propone di aiutare almeno 400 persone in difficoltà con un costo stimato fra 80 e 100mila euro. "L’ambulatorio offrirà visite, interventi e cure gratuite. È un presidioche garantirà agli animali il diritto alla cura – spiega Alessandra Ferrari, responsabile dell’area animali familiari Lav – un punto di approdo delle attività che Lav porta avanti da anni con Sant’Egidio per non lasciare soli anziani e famiglie che condividono la vita con cane o gatto".