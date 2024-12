Baritoday.it - Il presepe vivente a Locorotondo

Leggi su Baritoday.it

La Parrocchia San Giorgio Martire e la Pro locoorganizzano ildi“Tutto in una notte”, nella cappella grotta della Chiesa della Madonna della Catena, in via Madonna della Catena.L’evento si svolgerà in un’unica data, il 1° gennaio 2025 in tre orari.