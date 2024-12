.com - Il nuovo Monza di Bocchetti beffato al 98°, Parma vince 2-1

(ITALPRESS) – Dopo tre sconfitte in altrettante partite, ildi Pecchia ritrova la gioia dei tre punti,ndo all’ultimo respiro contro il, grazie al gol di Valenti. Al Tardini i crociati superano per 2-1 la formazione brianzola, rendendo così amaro l’esordio del neotecnico, Salvatore. Le reti arrivano tutte nel secondo tempo e portano la firma di Hernani (su rigore) e Valenti in pieno recupero per il; nel– che gioca bene, ma paga caro diverse ingenuità difensive e l’inferiorità numerica dal 54? – va in gol invece Pereira. Nel corso del primo tempo ilviene sopraffatto per lunghi tratti da ungalvanizzato dal cambio di guida tecnica. I brianzoli, infatti, giocano con il sangue agli occhi, e nei primi dieci minuti il Var interviene per cancellare due reti alla formazione ospite.