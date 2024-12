Unlimitednews.it - Il Napoli batte il Venezia 1-0 e ritrova la vetta

(ITALPRESS) – Servono quasi 80? alper sbloccare la partita, avere la meglio sulper 1-0 ere ladella classifica, a pari punti con l’Atalanta. A decidere la gara del “Maradona” il neoentrato Raspadori, che trafigge Stankovic, fino a quel punto perfetto, con all’attivo anche un rigore neutralizzato (su tiro di Lukaku). I campani (5 vittorie negli ultimi 6 incontri) e gli orobici sono in testa con un punto di vantaggio sull’Inter, che deve recuperare una gara. La lotta scudetto è sempre più intensa. Ilcomincia all’attacco. Neres per Rrahmani, prima parata per Stankovic (4?). La squadra di Conte spinge sulle fasce,con un 3-5-2 molto difensivo. Al quarto d’ora Kvaratskhelia impegna il portiere dei veneti. Al 20? risposta dei lagunari con Zampano per Yeboah, tiro deviato da Meret, con i piedi, in angolo.