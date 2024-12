Romadailynews.it - Il Codacons interviene sul concerto di Capodanno di Tony Effe: si devono eliminare dalla scaletta alcuni brani.

La vicenda che coinvolgee le sue canzoni ritenute sessiste e violente continua a suscitare polemiche. Dopo essere stato escluso dalne dial Circo Massimo, il trapper romano Nicolò Rapisarda si esibirà comunque la notte del 31 dicembre al Palaeur, per festeggiare ilcon i suoi fan.Il, l’associazione per la tutela dei consumatori, ha intrapreso una battaglia legale contro ildi. L’associazione ha infatti presentato un’istanza al Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio, chiedendo l’intervento per rimuoveredefiniti “violenti”. Secondo iltesti delle canzoni diinneggiano alla violenza contro le donne e contengono contenuti sessisti, che potrebbero influenzare negativamente il pubblico, in particolare i giovani.