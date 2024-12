Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 29 dicembre 2024: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Uno sguardo dal cielo, su Canale 5 Tradimento. Guida aiTv della serata del 29Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 29? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.30 Uno sguardo dal cielo. Il reverendo Biggs, pastore della chiesa di San Matteo, ha più di un problema con la sua parrocchia e Natale è in arrivo. Ha una bella moglie e un figlio, ma questo non basta. Ci vuole una mano dal cielo! Su Rai Due dalle 21 Una famiglia mostruosa.