Leggo.it - Gianluca Di Gioia, chi era il 48enne di Roma ucciso da uno squalo a Marsa Alam: aveva appena festeggiato il compleanno

Leggi su Leggo.it

La vacanza che doveva essere un?occasione speciale per festeggiare il Capodanno e il recentesi è trasformata in una tragedia per la famigliana diDi..