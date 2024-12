Lapresse.it - Georgia, si insedia presidente Kavelashvili: proteste a Tbilisi

Leggi su Lapresse.it

Ileletto della, Mikheil, ha prestato giuramento Parlamentono, dando inizio formalmente al suo mandato come sestodel Paese. Per l’mento i sostenitori dell’opposizione si sono radunati per protestare nel centro di. I manifestanti, riporta il sito di ‘Nexta’, hanno mostrato un ‘cartellino rosso’ al nuovo, ex calciatore e vicino al partito ‘Sognono’.Lauscente Salome Zourabichvili ha dichiarato di non riconoscere la legittimità die ha invitato la popolazione a protestare. Zourabichvili ha anche annunciato che lascerà la residenza presidenzialena dopo l’mento di, dichiarando che “porterà con sé la legittimità”. Nel suo discorso dimento, riporta il sito ‘Imedi News’ha espresso fiducia nel percorso futuro della: “Intendo essere ildi tutti, indipendentemente da chi mi ama e chi no! I miei sforzi futuri saranno mirati a consolidare e unire.