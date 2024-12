Sbircialanotizia.it - Georgia, si insedia nuovo presidente: migliaia di manifestanti pro-Ue protestano davanti al Parlamento

Leggi su Sbircialanotizia.it

Dimostranti in piazza a Tbilisi per contestare l'mento di Kavelashvilidipro-Ue sono scesi in piazza a Tbilisi, la capitale della, per contestare l'mento del, fedele al partito al potere Sognono, Mikheil Kavelashvili. La folla, come accade da oltre due mesi, si è riunitaalper criticare .