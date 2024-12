Ilgiornaleditalia.it - Genova, dipendenti pubblici indagati per le pause caffè e i ritardi, il giudice proscioglie 13 persone

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gli accertamenti della polizia locale erano partiti dopo la segnalazione di un dirigente del Comune. Ma è emerso che l'ammanco non superava i 400 euro Secondo la polizia locale i tredicicomunali assegnati a turno all’ufficio distaccato di via Prè per raccogliere le segnalazioni de