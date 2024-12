Quotidiano.net - Fumo sui binari, chiuse le fermate Flaminio e Spagna del Metro A

Roma, 29 dicembre 2024 - Unsospetto ha spinto le autorità a chiudere ledellaA. L'incendio si è sviluppato nei pressi di villa Borghese, sprigionandoche ha invaso idellapolitana, andato a interessare le due. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Non si segnalano feriti o intossicati, fa sapere L'Atac. Le duesono state"temporaneamente a causa di un evento verificatosi in aree esterne alle stazioni", per arearle. L'incendio, poi domato, era divampato in un capannone di pertinenza dellapolitana, in prossimità di un cantiere. Sono in corso accertamenti.