Formula De Filippo | Eduardo stravince soprattutto al Sud ecco le cifre mostruose

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Natale in casa Cupiello) L'interpretazione di Vincenzo Salemme in Natale in casa Cupiello ha provocato dibattiti social ancor prima di andare in onda. Alla fine, il risultato è stato quello di attirare l'attenzione e riservare alla commedia diDeil primato in termini di ascolti nel prime time della serata di Santo Stefano, con il 20.5% di share medio e quasi 3 milioni e mezzo di telespettatori. Non a tutti l'annuncio di una “modernizzazione” della celeberrima commedia natalizia è sembrata una buona idea. Gli snob paventavano una deturpazione del suo spirito originario. I modernisti, invece, vedevano in questa messinscena un po' eretica un'opportunità divulgativa. Un capolavoro sul piano del marketing che per la Rai si è tradotto in un ritorno di immagine notevole, anche per il centro di produzione di Napoli.