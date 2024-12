Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli e Meldola, si sposta l’Ecomobile

Cambia il luogo di sosta deldi. Per quanto riguarda la cittadina artusiana, dal mese di gennaio il mezzo non sosterà più in piazza Trieste angolo via Castello, ma in via Andrea Costa nei pressi del civico 32. Varia anche il giorno di questo servizio che non sarà più ogni primo giovedì del mese ma ogni primo martedì del mese. Nuovo luogo di sosta anche per, che da gennaio si sposterà in fondo a via Alessandro Volta (invece che in via Gorizia), dove a primavera sorgerà il nuovo Ecocentro che sostituirà a tutti gli effetti l’ Ecomobile (si tratta di una traversa di via Roma, nella zona industriale del paese). Il servizio Ecomobile cesserà dal mese di marzo 2025, nei comuni di Predappio, Tredozio e Rocca San Casciano in cui i rifiuti pericolosi potranno essere conferiti all’interno dei rispettivi Ecocentri, che quindi saranno ampliati.