Filarmonica. San Carlo, domani il concerto

Il Comune di Terre del Reno (nella foto il sindaco Lodi) è lieto di annunciare il tradizionaledi Capodanno dellaSan, che si terrà lunedì alle 21 presso la Sala Consiliare di Sant’Agostino. Inserito nella rassegna “Natale a Terre del Reno”, questo evento rappresenta un’occasione speciale per concludere le festività con un momento di grande musica e convivialità. La prestigiosaSanoffrirà un repertorio coinvolgente che accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso melodie classiche e brani celebri della tradizione musicale natalizia. Al termine del, l’amministrazione comunale offrirà un brindisi augurale, creando un’opportunità per scambiarsi gli auguri di buon anno in un clima di condivisione e comunità. L’ingresso è libero.