Festeggiamenti sul lungolago. Il vetro è messo al bando

San Silvestro sul lago a Lecco senza bicchieri, bottiglie né lattine e senza auto. A bandire per Capodanno contenitori ine metallo e macchine dale dalle zone dalla movida è il sindaco Mauro Gattinoni, con una ordinanza. "Dalle 20 del 31 dicembre alle 5 del 1° gennaio sarà vietata la detenzione di contenitori dio di metallo e la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori dio di metallo in pubblici esercizi, nei locali di pubblico spettacolo, negli esercizi commerciali, in attività artigianali e tramite distributori automatici", è il diktat del primo cittadino. La zona rossa individiuata è amplia: largo Europa, vicolo della Torre, via Nazario Sauro, piazza Affari, piazza Giuseppe Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Mario Cermenati, piazza Giuseppe Mazzini, via Cornelio, vicolo del Torchio, vicolo Granai, via Carlo Cattaneo, via Montello, via Roma, via Fratelli Cairoli, via Cavour, piazza Armando Diaz, via Antonio Mascari, via Amilcare Airoldi, via del Pozzo e via Dante Anghileri.