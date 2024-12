Pianetamilan.it - Ex Milan, 58° compleanno per Stefano Eranio: lo Skipper rossonero

Oggi è il 58°di, ex esterno destro di centrocampo delnegli anni '90. Carlo Pellegatti lo soprannominò, che rimanda alla mansione di chi sta sulla barca a vela ed aveva il compito di condurre e gestire l'imbarcazione in qualsiasi condizione atmosferica.è nato a Genova. Sulla sua fascia di competenza, faceva valere le sue abilità nella corsa e negli inserimenti in area di rigore. Ha giocato anche come terzino, pur non essendo un difensore. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, esordì coi rossoblù in Serie B nella stagione 1984/1985. Nel marzo 1986, contro il Cesena, rimase vittima di un incidente che gli provocò la lesione di un rene e, dopo l'operazione, rimase ai box per un anno. Nella stagione 1988/1898,vinse la Serie B ed ottenne la promozione in Serie A e, nella stagione 1991/1992, arrivò in semifinale di Coppa UEFA, dove i Grifoni vennero eliminati dall'Ajax.