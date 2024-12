Tarantinitime.it - Ex Ilva, Iaia (FdI): “420 milioni per il prestito ponte. 100 milioni in più”

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoL’attenzione del Governo Meloni e del Ministro Urso su exè nei fatti. Aumenta da 320 a 420ilper lo stabilimento, così come previsto nel decreto Milleproroghe, per garantire e potenziare la produttività delle imprese in Amministrazione Straordinaria. Non si può parlare di indotto e di decarbonizzazione senza risorse. Occorrono misure che supportino il lavoro e la ripartenza così da concretizzare la transizione ecologica che, è bene rimarcarlo, continua ad essere l’obbiettivo da perseguire. Alle tante bugie del centro sinistra il Governo Meloni risponde con i fatti “.Così on. Dario, deputato FdI/Presidente provinciale FdI TarantoL'articolo Ex(FdI): “420per il. 100in più” proviene da Tarantini Time Quotidiano.